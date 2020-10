5 bebidas entre as mais vendidas que estão com desconto no Prime Day

Drinks, energéticos, cafés… Todos eles tiveram grande aumento de vendas on-line desde que o isolamento social começou por causa da pandemia do covid-19. Entre os motivos estão a facilidade de compra e preços mais acessíveis pelo comércio eletrônico, onde o usuário pode pesquisar as melhores opções.

Para que você aproveite o Prime Day, evento de descontos da Amazon voltado para os assinantes Prime da empresa que vai até amanhã (14), selecionamos as 5 bebidas mais desejadas no site de e-commerce. Confira:

1. Cachaça Mista com Jambu Meu Garoto 700 ml





Uma cachaça com um aroma de jambu que é uma erva de origem amazônica que causa uma dormência na boca. No primeiro gole já deixa a boca formigando e por isso é feita para tomar aos poucos em pequenas doses. Compre no Prime Day a partir de R$ 78,00.

2. Mixer José Cuervo Margarita Mix Strawberry Cuervo 1 litro





Preparo não alcoólico para Margarita sabor morango. Você pode fazer em casa a perfeita Margarita de morango em apenas quatro passos: 50 ml de Jose Cuervo Especial Gold/Silver, 150 ml de Margarita Mix Strawberry e gelo. Compre no Prime Day a partir de R$ 49,00.

3. Energético Red Bull Energy Drink Sugar Free





Pack com 24 Latas de 250 ml para quem gosta de energético e quer economizar. Cada latinha vai sair por menos de 5 reais quando, normalmente, no varejo o preço é quase o dobro. Compre no Prime Day a partir de R$ 118,00.

4. Baggio Aromas Caramelo 250g Baggio Café Sabor Caramelo





O Baggio Café Gourmet Espresso é um café especialmente desenvolvido para paladares mais exigentes. Levemente adocicado, com aroma florado e traços frutados, possui um sabor único pronunciado, em um nível muito baixo de amargor. Compre no Prime Day a partir de R$ 39,80.

5. Café Orgânico em Cápsulas Original 50 gr Native





Café orgânico frutado de acidez leve com aromas que remetem à notas de baunilha e corpo suave. Contém 10 cápsulas compatíveis com máquina Nespresso. Desconto de 26% até amanhã (14). Compre no Prime Day a partir de R$ 12,50.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.