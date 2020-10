WhatsApp: função rápida para deixar o app de mensagens mais seguro contra invasores

A confirmação em duas etapas, do aplicativo WhatsApp, é um recurso opcional que funciona como uma camada extra de segurança para sua conta.

Como revelado pelo blog da plataforma, com a função, você precisará digitar o PIN de seis dígitos todas as vezes que quiser confirmar seu número no WhatsApp.

Para ativar a confirmação em duas etapas, no app de mesagens abra: Configurações (Android) / Ajustes (iOS) > Conta > Confirmação em duas etapas > ATIVAR.

“Se você receber um e-mail para desativar a confirmação em duas etapas sem tê-lo solicitado, não clique no link. Outra pessoa pode estar tentando confirmar seu número de telefone”, detalhou.

Com informações do blog do WhatsApp

