Thássia Naves: blogueira identifica as tendências de moda para primavera/verão 2021

Chegamos na primavera e quem gosta de estar por dentro do mundo da moda já deve estar ansiosa para saber quais são as tendências de look.

Boa notícia: a blogueira e influenciadora Thássia Naves compartilhou, em seu blog, o que podemos ver por aí na primavera/verão.

De acordo com o que ela observou sobre os desfiles, poderemos ver nas roupas uma identidade que trabalho com estilo urbano, esportivo, confortável, casual e divertido.

“Não é por acaso que a maioria das coleções desta temporada foram muito mais casuais que de costume. Está claro que o público valoriza cada vez mais uma moda descomplicada, que liberta o corpo”, explica a blogueira.

Confira algumas tendências identificadas por Thássia para primavera/verão

Acessórios

De acordo com Thássia, um dos acessórios identificados durante os desfiles foram as minibags. Além disso, os colares de correntes também deverão bombar.

Conforto

Ela ainda acredita que haverá uma tendência alta em looks com bermudas, jaquetas e tops em materiais tecnológicos.

