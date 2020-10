Tecnologia: com quatro versões, Apple apresenta novo iPhone 12 com compatibilidade 5G

A Apple anunciou oficialmente, nesta terça-feira (13), a sua nova linha de smartphones. Foram reveladas quatro versões: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Confira todos os detalhes:

Versões 12 Pro e 12 Pro Max

O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max estarão disponíveis em modelos de 128 GB, 256 GB e 512 GB em graphite, silver, gold e pacific blue a partir de 999 dólares e 1.099 dólares (mercado americano), respectivamente.

Como revelado, o chip A14 Bionic projetado pela Apple oferece recursos de fotografia computacional, incluindo o novo Apple ProRAW para um controle mais criativo nas fotos, e que permite a primeira experiência de vídeo Dolby Vision ponta a ponta, até 60 fps. Os sistemas de câmeras incluem uma Ultra Wide expansiva, uma telefoto e nova Wide.

Versão 12 Pro e 12 Pro Max / Reprodução

Os modelos também apresentam um novo scanner 'LiDAR' para experiências imersivas de realidade aumentada (AR). Já o MagSafe oferece carregamento sem fio de alta potência e um ecossistema totalmente novo de acessórios que se conectam facilmente ao iPhone. O modo noturno também foi totalmente repaginado.

Projetado com materiais premium, os modelos do iPhone 12 Pro apresentam um novo e sofisticado design de borda plana. Suportando tecnologia 5G, os aparelhos chegam com uma classificação IP68.

Versão 12 e 12 mini

O iPhone 12 e o iPhone 12 mini estarão disponíveis nos modelos de 64 GB, 128 GB e 256 GB em blue, green, black, white e (PRODUCT) RED a partir de 799 dólares e 699 dólares (mercado americano), respectivamente.

Ainda segundo a Apple, com tecnologia 5G, os modelos também apresentam o MagSafe, que oferece carregamento sem fio de alta potência e um novo ecossistema de acessórios.

Versão 12 e 12 mini / Reprodução

“O A14 Bionic é o primeiro chip da indústria de smartphones baseado no processo de 5 nanômetros. Mais rápido e mais eficiente do que nunca, o processador tem a CPU e GPU mais rápidas em até 50 por cento em comparação com os chips de smartphone mais rápidos da concorrência, permitindo experiências de jogos com qualidade de console, fotografia computacional poderosa e muito mais, ao mesmo tempo em que oferece grande vida útil da bateria”, detalhou.

“O novo design elevado do iPhone 12 de 6,1 polegadas e do 12 mini de 5,4 polegadas é tão bonito quanto durável.E o iPhone 12 mini é o menor, mais fino e mais leve smartphone 5G do mundo”.

Versão 12 e 12 mini / Reprodução

Com classificação IP68, os aparelhos oferecem poderosos recursos de fotografia computacional habilitados pelo A14 Bionic e um novo sistema de câmera dupla.

"Nas embalagens do iPhone, estamos substituindo o adaptador de energia e fones de ouvido, que muitas vezes nem eram usados, por um cabo de USB-C para Lightning compatível com recarga rápida. Isso diminui o tamanho das embalagens e, com caixas menores, podemos enviar mais aparelhos em menos viagens. Também estamos ajudando nossos parceiros de fabricação na transição para energia renovável. No total, a redução em emissões de carbono ultrapassa dois milhões de toneladas por ano”, detalhou a empresa.

Com informações da Apple

LEIA TAMBÉM: