Os signos do zodíaco que podem ver amores do passado de volta

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco podem se reencontrar com sentimentos, pessoas ou acontecimentos do passado de forma mais intensa. Confira quais são:

Touro

Momento em que a tudo ficará mais produtivo, mas o descontento em aspectos emocionais pode frustrá-lo. A paciência será importante para olhar com carinho para as novas oportunidades que podem surgir e encontrar a resolução para assuntos do passado. Pessoas importantes são guiadas até o seu caminho buscando finalizações para seguir em frente ou inícios totalmente novos que mexerão com as emoções. Mensagens inesperadas o surpreendem.

Saiba mais sobre as previsões para todos os signos:

Câncer

O passado pode voltar para que o caminho seja limpo e as aprendizagens sejam finalmente absorvidas; será a hora de seguir em frente! Inícios importantes estão por chegar e seu poder de atração aumenta neste novo ciclo. As mudanças agora podem envolver sentimentos dolorosos, mas a melhor estratégia é transformar isso tudo em lições positivas.

Virgem

Momento de decifrar enigmas e entrar em contato novamente com o passado; tudo pode parecer mais confuso e talvez seja melhor dar respostas apenas quando entender realmente os próprios sentimentos. Pessoas voltam a se comunicar. Todas as parcerias devem ser levadas com calma.