Os signos que conformam casais com dificuldades para falar de sentimentos

Alguns signos do zodíaco formam casais que podem ser compatíveis, mas mesmo assim possuem muita dificuldade em falar de sentimentos.

Áries e Gêmeos

Podem ter ritmos de vida muito parecidos e focados na aventura, diversão e curiosidade, o que pode render momentos muitos apaixonados e repletos de química. No entanto esse estímulo mútuo não acontece quando chega a hora de falar de sentimentos; os dois não conseguem falar facilmente o que sentem e tendem a acumular descontentamentos que podem desgastar.

Touro e Virgem

Esta é uma combinação com muito em comum e que pode se adaptar sem dificuldade um ao outro. No entanto, tudo o que é prático e tangível, tomara maior lugar do que o mundo dos sentimentos ou necessidades espirituais. Isso acaba fazendo com que eles tenham um relacionamento muito pé no chão, mas que possa acumular alguns conflitos emocionais que nunca são ditos.

Câncer e Escorpião

Este casal flui e pode ser muito apegado, pois ambos vivem realidades emocionais intensas dentro de si. No entanto, os dois signos podem ter medo de abrir seus sentimentos e dificuldade para expressar a realidade emocional ao outro. Isso pode deixar aspectos importantes ocultos e causar dúvidas que só se resolvem ao serem trabalhadas.

Leão e Sagitário

Esta combinação se estimula e se interessa casa vez mais, vivendo algo muito entusiasmante. No entanto, nem sempre são tão compatíveis no campo sentimental e podem ter emoções que chocam entre si; o que nem sempre é fácil de resolver e precisa ser abordado com franqueza para uma melhor resolução.