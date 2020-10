O poder esotérico de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco pode ter um tipo de conexão especial com algum tipo de poder esotérico. Confira:

Áries

Valente e com uma energia vital poderosa, este signo pode ter a força dos pensamentos e da intenção muito forte, podendo criar amuletos e afastando o não desejado.

Touro

A conexão com a terra e com o verde radiante que simboliza renascimento influencia este signo a atrair a boa sorte e ter êxito nos objetivos terrenais, ligados a satisfação e sexualidade.

Gêmeos

A transformação e a conexão genuína com as outras pessoa o acompanha sempre. Sua capacidade de se comunicar ou intuir em um mundo além das palavras podem conectá-lo com a telepatia.

Câncer

O reino das emoções e do amor é muito profundo e ele pode ser premonitório especialmente nestes aspectos, sendo também muito perceptivo. Pode potencializar isso quando se torna seguro de si.

Leão

O leonino é associado ao Sol e quando se dá conta da centelha divida que carrega possui uma conexão especial com a autoproteção. Ele também pode ativar a sorte de forma intensa.

Saiba mais sobre os mistérios e os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano pode estar muito ligado aos poderes curativos e capacidade de atrair os milagres, pois busca sempre à resolução sem descanso. Este é um signo que ajuda os demais.

Libra

Governado por Vênus, o planeta do amor, o signo de libra se conecta profundamente com a energia da beleza e das ilusões, podendo experimentar o poder da atração de forma muito intensa.

Escorpião

A facilidade na manipulação de energias faz com que este signo seja muito poderoso e que possa se conectar com tudo o que os olhos não podem ver. São instintivos e intuitivos.

Sagitário

A cura da negatividade e a sabedoria espiritual acompanham este signo que também pode ser sensitivo com “informações proibidas”. A sorte também o faz otimista.

Capricórnio

O capricorniano aproveita a sabedoria dos antepassados e pode se tornar um grande realizador quando sua energia vibra na esperança e determinação. Ele tende a ter uma consciência experiente que “desperta” para ajudá-lo.

Aquário

Sua conexão com as energias visionárias fazem com que ele possa se adiantar, fazer previsões e também romper as correntes de padrões negativos. Se projetam de forma instintiva.

Peixes

Este signo do elemento de Água é conectado ao mundo dos sonhos e pode ter uma facilidade especial com a intuição. Costumam ser estimulados e sentem as energias que estão ao seu redor de forma muito potente.