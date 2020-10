10 sugestões em várias categorias para aproveitar os descontos do Prime Day

Se você anda pensando em renovar acessórios e utensílios da casa, do escritório, do carro ou do visual, o Prime Day pode ser uma boa oportunidade. É a primeira vez que a Amazon promove o evento no Brasil. São 48 horas, entre zero de hoje (13) até 23:59 de amanhã (14). O Amazon Prime é uma assinatura que dá direito a ofertas especiais e frete grátis, além do acesso a revistas, livros e streaming de filmes e músicas. Nos Estados Unidos, onde o Prime Day já está em sua quinta edição, apenas em 2019, foram feitos 175 milhões de pedidos durante a sua duração.

No Brasil, a Amazon colocou em ofertas mais de 15 mil produtos. Para participar da Black Friday da Amazon, como o evento é conhecido em diversos países, é preciso ser assinante Prime que custa apenas R$ 9,90 e tem o primeiro mês de degustação gratuita.

Para te ajudar, fizemos uma seleção com 10 produtos que estão entre os mais desejados e que incluem diversas categorias. Confira:

1. Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa – Cor Preta



Não à toa ele é o produto mais vendido em eletrônicos da Amazon. É a porta de entrada para sua casa se tornar inteligente e durante o Prime Day está com um desconto de 40%. De R$ 349,00 para R$ 199,00.

2. Smart Lâmpada Wi-Fi, Positivo Casa Inteligente



E que tal juntar à Alexa seu primeiro dispositivo inteligente e acender a sala (ou qualquer outra área da casa) sempre que chegar apenas com uma frase? Tem controle de temperatura de cor e 16 milhões de cores decorativas. De R$ 119,00 para R$ 75,00.

3. Ventilador Preto Azul Petróleo 30 cm Mondial

Nós já indicamos aqui esse ventilador da Mondial. Ele é ótimo e silencioso, mas durante o Prime Day está com um desconto de 40%. É a melhor opção custo benefício que se pode ter. De 129,90 por R$ 66,30.

4. Cadeira Auto Youniverse Pearl Chicco Cinza



Mais um produto que já anunciamos aqui, mas que com o Prime Day ficou com o preço 30% mais barato para quem precisa de uma cadeirinha automotiva. Tem sistema de proteção lateral para oferecer uma proteção máxima em caso de impacto lateral. De R$ 1.299,00 por R$ 99,00.

5. Capa de Chuva PVC 20mm GG Coleman Unissex Preto



Se você é como muita gente que esquece o guarda-chuvas ou não gosta de carregar um, esta capa de chuva pode se salvar de se molhar. Ela é o produto mais vendido em Casacos e Jaquetas Femininos e está com um desconto de quase 30%. De R$ 90,90 por R$ 64,99.

6. Microondas 20L Branco Espelhado 110v Midea



Ele chegou aos mais vendidos em Fornos de Micro-ondas por causa do Prime Day. Este Midea está sempre entre os mais bem avaliados e desejados do site da Amazon e até amanhã (14) tem um desconto de 20%. De R$ 439,90 por R$ 349,99.

6. Nautika Churrasqueira Texas



Este modelo de churrasqueira cabe em qualquer lugar, da beirada da piscina à pequena varanda gourmet dos apartamentos. Durante o Prime Day, está com desconto de mais de 20%. De R$ 322,94 por R$ 234,99.

7. Aparador de Barba OneBlade Cinza Chumbo Verde Limão Philips



Este modelo também é velho conhecido e está sempre entre os mais vendidos em Aparelhos de Barbear Elétricos Masculinos. Com o Prime Day, ganhou um desconto de quase 20%. De R$ 169,33 por R$ 125,00.

8. Headset Gamer HyperX Cloud Stinger Core



Funciona para os principais consoles (PS4, Xbox One e Nintendo Switch) e computadores. Além disso, a marca HyperX é uma das queridinhas dos gamers. No Prime Day está com desconto de 20%. De R$ 309,90 por R$ 239,00.

9. Sanitário para Cães Petgreen Furacão Pet



Para o seu Pet, mais um produto que já passou pelas nossas indicações, mas que com o Prime Day está com desconto. Usado principalmente para os cães, mas os donos dos animaizinhos dizem que os gatos também gostam. De R$ 100,73 por R$ 80,58.

10. Smart TV Monitor 24″ LED LG



Está faltando TV em casa para a família? Este modelo é ideal para colocar no quarto, no escritório e até na cozinha. Com o Prime Day está com desconto de quase 20%. De R$ 831,81 por R$ 699,97.

