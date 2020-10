Palmirinha ensina receita de pão de batata recheado com frango

A Palmirinha, além da TV, também faz sucesso ensinando algumas receitas online. Uma delas é pão de batata recheado com frango. Confira!

Ingredientes do pão

45g de fermento biológico fresco

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

2 ovos

1/4 de xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de batata cozida e amassada

1 xícara (chá) de leite morno

1/2 xícara (chá) de água morna

4 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Óleo e farinha de trigo para untar

1 ovo para pincelar

Ingredientes do recheio

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

4 xícaras (chá) de frango cozido desfiado

2 tomates sem semente picados

1 xícara (chá) de azeitona verde

picada Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto

1 xícara (chá) de Catupiry®

Modo de preparo

Bata no liquidificador o fermento, o açúcar, o sal, os ovos, o óleo, a batata cozida e amassada, o leite, a água e 2 xícaras (chá) da farinha de trigo.

Transfira para uma vasilha, cubra e deixe descansar por 10 minutos.

Adicione o restante da farinha, aos poucos, sovando até desgrudar das mãos, se necessário adicione mais farinha.

Cubra e deixe descansar por mais 20 minutos. Enquanto isso para o recheio, aqueça uma panela com o azeite e frite a cebola e o frango por 3 minutos.

Adicione o tomate, a azeitona, sal, pimenta e cheiro-verde e refogue por 3 minutos. Desligue e misture com o Catupiry®. Reserve.

Pegue porções médias da massa e abra com a mão, recheie com a mistura de frango e feche modelando bolas. Coloque os pães, um ao lado do outro, em uma fôrma grande, untada e enfarinhada, e deixe descansar por mais 30 minutos.

Pincele com o ovo e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 25 minutos ou até assar e dourar.

