O truque para conseguir tirar muito mais suco no momento de espremer o limão

O limão é uma fruta cítrica repleta de benefícios para a saúde. De acordo com o portal Viva Bem, especializado em saúde, o limão ajuda na digestão, previne derrames, aumenta a absorção do ferro e ainda aumenta a imunidade do corpo.

Há diversos tipos de limão, mas os mais comuns no Brasil são: galego, siciliano, cravo e tahiti. Para conseguir absorver todos os benefícios dele, é essencial retirar seu suco. No entanto, é aí que mora o “problema”.

Algumas vezes a fruta pode vir mais seca e não é possível aproveitar seu suco. O que você pode fazer neste caso é colocar em prática um truque compartilhado pelo VIX Espanha.

Segundo o portal, basta adicionar o limão por alguns segundos no micro-ondas para conseguir tirar todo o suco da fruta. “Se antes de espremer os limões ou qualquer fruta cítrica você os colocar no micro-ondas por alguns minutos, terá frutas com muito mais suco do que antes”, explica a publicação.

