Novos ajustes que serão desenvolvidos pelo aplicativo WhatsApp em breve

O WhatsApp deve liberar novas modificações em breve para os usuários. A plataforma está planejando melhorar recursos que já foram implementados no aplicativo de mensagens.

Ou seja, funções já disponíveis para os usuários devem receber novos ajustes, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Descubra novos recursos que serão liberados em breve:



Outras novidades serão desenvolvidas futuramente, apesar das melhorias já liberadas recentemente, como mostrado na lista. Confira:

No entanto, não está totalmente claro quais serão as novidades implementadas pela plataforma.

WhatsApp is still planning to improve features that have been already implemented in the app since years.

Stickers > Animated Stickers

Group Calls (4) > (8)

Archived chats > Vacation Mode

Wallpaper > Custom Wallpaper per chat

Storage Usage > New UI + tools

More is coming. ⚡️

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 9, 2020