Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 16 de outubro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Aproveite o seu tempo esta semana! Coloque a preguiça de lado e vá atrás dos seus objetivos para que você alcance a realização. Você muda repentinamente de emprego ou recebe uma oferta de um novo contrato com um salário melhor.

Busque ajuda se você tem problemas de ansiedade ou tristeza; acalmar e cuidar da sua mente é muito importante. Deixe fluir tudo de forma tranquila no amor para provar a estabilidade. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Capricórnio, Aquário ou Leão que será muito compatível.

Cuidado com os maus investimentos e pense duas vezes antes de gastar. Neste 13 de outubro, o roxo e flores frescas ajudam para que a boa energia reine em sua vida e no seu lar. Seus números da sorte são 04, 21 e 99.

Touro

Você vai pensar esta semana o que deve fazer para conseguir o que precisa em sua vida. Você é persistente em seus assuntos de trabalho e alcança o sucesso, mas às vezes lida com energias negativas e deve se proteger.

Este 13 de outubro a sorte chegará. Seus superiores avaliam seu trabalho para uma promoção e tentam discutir suas necessidades para buscar suas melhores opções. Você pode começar um novo curso e gostará muito.

Em assuntos amorosos você terá algumas divergências ou conflitos com seu parceiro por causa de mal-entendidos ou ciúmes infundados; converse sobre isso para ficar em paz. Os solteiros receberão um novo amor pelo signo de Capricórnio ou Virgem, que será seu parceiro ideal. Seus números da sorte são 09, 28 e 31.

Gêmeos

Você estará ocupado com tarefas pendentes no trabalho; organize melhor seu tempo para que possa cumprir tudo. Seu signo gosta de chamar a atenção e que todos te admirem, mas o importante é o trabalho que você faz e sua felicidade.

Uma questão legal é resolvida a seu favor. Não brigue mais com seu parceiro e tente tornar seu relacionamento o mais feliz. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado ou pelo pagamento de horas extras.

Não busque aquele amor que o deixou. Uma nova pessoa do signo de Leão ou Aquário será muito compatível com você e o surpreenderá. Neste 13 de outubro você terá uma surpresa muito agradável e a luz se intensificará em sua vida.

Tenha atenção com dores de cabeça ou pescoço; você sofre muito estresse. Seus números da sorte são 21, 37 e 62. Um contrato lucrativo pode chegar.

Câncer

Você se renovará em todos os sentidos de sua vida durante esta semana, seu signo está passando por um momento de metamorfose e elevação espiritual. Por isso, foque no positivo.

Os que comprometidos voltam a ter mais amor no compromisso e se apaixonarão novamente. Tenha atenção com dores nas costas ou nos rins; evite refrigerantes e açúcares nas refeições.

Tente economizar e não gaste apenas por gastar; você precisa ter uma reserva para se sentir seguro. Há mudanças em seu trabalho e reuniões com seus chefes para atribuir novas tarefas.

Você pode voltar a estudar e será um curso que lhe servirá muito no futuro. Seus números da sorte são 07 e 88.

Leão

Você alcançará muitas conquistas pessoais e profissionais nesta semana, por isso não se precipite em tomar decisões importantes, porque a sorte estará do seu lado e você se sentirá muito bem.

Você processa documentos. No amor, é hora de não esperar mais o que não virá; procure não ficar obcecado e virar a página, pois você alguém do signo de Áries ou Escorpião pode chegar e ocupar um espaço muito especial na sua vida.

Neste 13 de outubro, relaxe e experimente usar roupas leves para estimular a boa sorte em sua vida. Dificuldades no trabalho, especialmente envolvendo fofocas, podem complicar as coisas; procure esclarecer tudo para evitar problemas. Seus números da sorte são 04, 39 e 87. Os casais podem descobrir uma gravidez.

Virgem

Haverá muitas notícias positivas ao seu redor esta semana e você finalmente verá a luz no fim do túnel; o que você queria ou esperava virá em breve. Em termos de trabalho, um novo projeto pode ser mais lucrativo.

Continue estudando, seu signo sempre quer saber tudo e se beneficia disso. Cuide das costas ou dores de cabeça, esse é o seu ponto fraco. Em 13 de outubro a sorte chegará com tudo.

Seus números da sorte são 21 e 30, e tente usar o amarelo para atrair o melhor. Um amor do passado pode tentar voltar; reflita se esta é uma oportunidade de ser feliz novamente. Os solteiros vão se apaixonar pelo signo de Áries, Câncer ou Aquário que será muito compatível com você.

Libra

Seu signo terá o mais alto grau de espiritualidade e precisa permanecer positivo para que tudo que você precisa chegue. Hora de remover da sua vida os amores e amigos que não são bons para; você precisa tomar decisões importantes e decidir ser feliz.

Você recebe um convite para um casamento ou batizado. Com o seu parceiro você permanecerá muito estável; apenas tente não sobrecarregar o relacionamento dar tempo ao tempo.

Os solteiros conhecem um amor muito apaixonado pelo signo de Áries, Gêmeos ou Peixes que será muito compatível. Sua sorte será com os números 07 e 66; use cores fortes para atrair abundância. Em 13 de outubro, rosas vermelhas atraem o amor verdadeiro.

Escorpião

A energia a partir de 13 de outubro atrairá abundância ao seu signo; mudar de look ou cortar o cabelo ajudará a renovar suas energias.

Às vezes você fica onde não quer e faz isso para não magoar os outros, mas é hora de cuidar de si mesmo; coloque suas ideias e seus objetivos em dia para alcançá-los, mesmo que nem todo mundo aprove.

Você terá problemas com superiores no trabalho devido a algo não realizado; procure a melhor solução e não se desespere. Você ficará em paz com seu parceiro e pensará em dar um passo no relacionamento.

Os solteiros conhecem alguém especial do signo de Peixes ou Câncer que será muito compatível. Tenha atenção com os problemas de visão ou audição. Tudo virá no devido tempo; aprenda a ter paciência para receber o que você precisa. Seus números da sorte são 01 e 98.

Sagitário

Esta semana teremos muitas boas notícias ao seu redor e principalmente no ambiente de trabalho; uma posição mais bem remunerada pode ser oferecida e o início de um negócio com vários parceiros trará mais abundância.

Em assuntos pessoais, o seu signo é muito amigável e procura a companhia de pessoas que não são tão boas, por isso deve ter cuidado e saber para quem conta os seus assuntos pessoais. Você viaja a trabalho.

Tenha cuidado com açúcar ou problemas renais. Você terá sorte com os números 10 e 23. Neste 13 de outubro, sua energia positiva aumenta. Você é movido por interesses próprios e riqueza, mas quase sempre quando se sente realizado, ajuda também os outros de todas as maneiras.

Capricórnio

Em sua vida, haverá surpresas agradáveis ​​esta semana e você finalmente terá sucesso em uma questão legal ou problema de trabalho do passado.

Cuide da sua saúde, especialmente da pele e previna infecções sexualmente transmissíveis, que serão o seu ponto fraco. Seu signo sempre busca controlar tudo e quando não consegue fica frustrado; se acalme e cuide da ansiedade.

Um novo ciclo para o seu signo se inicia em 13 de outubro; corte o cabelo para renovar suas energias. Cuidado com as fofocas familiares. Uma surpresa econômica virá e seus números da sorte são 27 e 30; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Alguém dos signos de Áries, Gêmeos ou Libra virá até você para falar sobre amor verdadeiro. Tente ser mais espiritual e evite ser materialista.

Aquário

Você vai passar por mudanças esta semana e vai participar de reuniões de trabalho. Evite o estresse e tente não se entregar para a raiva; resolva tudo da melhor maneira. Você será feliz com o seu parceiro.

Uma oportunidade de emprego pode ajudar a melhorar a vida financeira; apena lembre-se de respeitar as hierarquias. Tenha atenção com os seus pés e, se você fizer exercícios, siga uma rotina de treinamento.

Este 13 de outubro será cheio de bênçãos para o seu signo; o roxo ajudará a atrair proteção e o branco aumenta a sorte. Seus números da sorte são 03, 18 e 99. Seu signo é muito maduro em todos os sentidos, mas às vezes seu caráter intenso o coloca em problemas com os outros, então você deve medir suas palavras e ações.

Peixes

Você ajustará seu orçamento esta semana e fará o pagamento de dívidas; seu signo deve evitar cair em problemas nervosos ou distúrbios emocionais. É preciso cuidar do seu cansaço mental e físico com um profissional ou buscar alternativas para que sua energia seja restaurada.

Neste 13 de outubro, um novo ciclo de prosperidade se inicia e o roxo ajuda a intensificar sua sorte. Solteiros encontrarão um amor do signo de Áries, Câncer ou Escorpião que será muito compatível.

Aqueles que estão em um relacionamento pensam em começar uma família. Seus números da sorte são 00 e 19. Não fale muito sobre sua vida pessoal.