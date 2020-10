Animação mostra buraco negro engolindo uma estrela

Um grupo de cientistas criou uma animação em vídeo para mostrar como é o processo de um buraco negro engolindo uma estrela no espaço.

A animação é baseada na observação real foi feita de uma estrela sendo arrastada para o centro de um buraco negro, um processo que demorou meses para ser flagrado.

O buraco negro observado pelos cientistas tinha aproximadamente um milhão de vezes a massa do nosso sol. Metade da massa da estrela é sugada para o buraco negro enquanto a oura parte é ejetada em forma de massivas ondas de calor, de acordo com o astrônomo Edo Berger, do Centro de Astrofísica da Harvard- Smithsonian.

Veja a animação:

O estudo foi apresentado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.