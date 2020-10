Os signos que podem formar casais que freiam um ao outro

Alguns signos do zodíaco podem formar casais que precisam tomar cuidado para não podar comportamentos ou pensamentos um do outro. Confira quais são:

Capricórnio e Sagitário

A parte realista e estável do signo de capricórnio pode bater de frente com os objetivos impulsionados por ideais e sonhos do sagitariano. Para que eles possam se complementar de forma construtiva, é necessário ter muito respeito e reconhecer que as qualidades dos outros podem ser diferentes.

Descubra mais sobre outros casais do zodíaco:

Leão e Virgem

A disputa para saber quem é o verdadeiro “chefe” no relacionamento é tanta que eles podem acabar tentando conter um ao outro. Isso pode acontecer também de forma desigual, especialmente quando o virginiano se demonstra mais gentil e disposto a ceder. O leonino precisa ter muito cuidado com seu lado mandão. Quando se olham como iguais isso pode ser solucionado.

Touro e Peixes

Este casal costuma ter muito em comum e aprende um com o outro de forma construtiva. No entanto, o lado sonhador do pisciano pode ser podado pelos pensamentos estáveis e “pé no chão do taurino”, que não gosta de se arriscar. Quando descobrem a chegar ao equilíbrio sem interferir no livre arbítrio do outro, vivem um amor especial.