Dentro de si, cada signo do zodíaco sabe para o que veio e coloca em prática seus planos para chegar até lá. Confira a finalidade íntima de cada signo do zodíaco:

Áries

Sua finalidade íntima é realizar e dar o impulso inicial em tudo o que pode levá-lo a novas descobertas e paixões.

Touro

Sua finalidade íntima é tornar realidade e materializar, mantendo seus projetos e necessidades com força de vontade.

Gêmeos

Sua finalidade íntima é aprender, dividir e transmitir o conhecimento com as outras pessoas.

Câncer

Sua finalidade íntima é se conectar com as emoções para entendê-las, dentro deles e com os demais.

Leão

Sua finalidade íntima é poder ser aceito ao se comunicar com o que realmente carrega em seu coração e ser autêntico.

Virgem

Sua finalidade íntima é entender como tudo funciona e se sentir útil, transmitindo isso aos outros de forma desinteressada.

Libra

Sua finalidade íntima é se identificar com os pensamentos dos demais e encontrar aqueles que são suas “almas gêmeas” desta vida.

Escorpião

Sua finalidade íntima é conhecer a verdade e desenvolver sua capacidade transformadora e curadora.

Sagitário

Sua finalidade íntima é conhecer a verdade e profundidade por trás das coisas, acreditando na troca de aprendizagens.

Capricórnio

Sua finalidade íntima é acumular a experiência para comprovar o que acredita ou ambiciona, mesmo que isso exija muita força de vontade.

Aquário

Sua finalidade íntima é não se limitar a padrões e poder buscar tudo o que é revolucionário, para a sua vida ou a dos outros.

Peixes

Sua finalidade íntima está relacionada à sensibilidade, ao de amar e sentir compaixão pelo próximo.