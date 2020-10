A dica para fazer a beterraba com muito mais sabor e vitamina

Cozinhar legumes na água quente pode fazer com que eles percam boa parte de seus nutrientes. A beterraba, por exemplo, ter os nutrientes adequados para fortalecer o crescimento capilar, proteger a pele, evita o inchaço abdominal, melhora a recuperação dos músculos e muito mais.

No entanto, ao cozinhá-la, você poderá perder, em média, 50% dos nutrientes. Por isso, a melhor maneira de fazer a beterraba para garantir um melhor sabor e ainda manter as vitaminas é assando-a no forno enrolada com um papel alumínio.

