Cocada com leite condensado: receita para fazer uma versão cremosa

Com a receita do VIX, você pode fazer uma cocada com leite condensado com uma textura diferente. A receita proporcionar uma cocada muito mais cremosa. Veja como fazer!

Ingredientes

1 e 1/3 xícara de leite

1 xícara de açúcar

300 g de coco fresco

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

