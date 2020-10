6 produtos para a faxina pesada do banheiro

O banheiro é o ambiente da casa que mais exige esforço na hora da limpeza, com seus cantinhos, ralos e rejuntes que constantemente precisam ser higienizados.

Com o isolamento social provocado pela pandemia do covid-19 (e que ainda não acabou), muitas famílias têm reclamado que a carga de trabalho para manter essa área tão importante da casa aumentou assustadoramente. Afinal, as pessoas estão passando mais tempo em casa. Mas essa faxina pesada não precisa ser sinônimo de sofrimento.

Selecionamos os 6 produtos entre os mais vendidos para esse tipo de limpeza do site de e-commerce da Amazon que ajudam muito na tarefa. Confira:

1. Limpador Desincrustante Biodegradável 1 litro





O produto é indicado para uma limpeza completa e pesada de porcelanatos antigos e muito sujos, assim como pisos porosos encardidos, pedras naturais, calçadas, rejuntes e mais. Pode ser uma opção para locais excessivamente impregnados de sujeira, use sempre de acordo com as instruções. Compre a partir de R$ 34,10.

2. Escova elétrica de limpeza





O fabricante afirma que o aparelho possui um motor exclusivo que realiza 300 rotações por minuto. Com essa tecnologia, a escova é capaz de realizar a limpeza que você faria com muito esforço de modo mais rápido. Compre a partir de R$ 399,90.

3. Escova de pia dobrável





Escova de pia dobrável para limpeza de esgoto e ralo de banheiro, limpador de ferramenta de drenagem de vaso sanitário. Comprimento total de 71 cm. Compre a partir de R$ 50,99.

4. Rodo limpa vidros 3 em 1





Leve, prático e compacto para guardar, o rodo limpador borrifa, higieniza e seca de uma vez, sem que você tenha que sofrer na hora de fazer a faxina pesada no banheiro. Spray com reservatório de 300 ml. Compre a partir de R$ 40,26.

5. Limpa box concentrado 30 ml



O produto 4 em 1 é ideal para limpar, remover manchas, acabar com a gordura e dar brilho a box de banheiro, assim como vidros e azulejos. Compre a partir de R$ 11,30.

6. Limpa rejuntes líquido 1 litro





O produto promove limpeza profunda sem muito esforço, proporciona brilho às superfícies e ainda forma uma película protetora que repele as sujeiras. Compre a partir de R$ 41,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.