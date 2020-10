4 remédios naturais para combater o mau hálito

Acredite ou não, sofrer de mau hálito é um problema mais comum do que você pensa. É vergonhoso e causa medo de falar com aqueles que sofrem com isso.

Muitos tentam escondê-lo com balas de menta ou cobrir suas bocas enquanto se expressam. Mostramos 5 remédios naturais que podem ajudá-lo neste problema.

Leia também

O que causa mau hálito?

As causas do mau hálito, conhecidas na área médica como halitose, são diversas, mas principalmente causadas por bactérias que se desenvolvem na boca. Isso pode ser causado por má escovação, bem como higiene bucal inadequada e maus hábitos, como fumar.

Outras causas principais são amigdalite. É uma condição em que essas bolas brancas se acomodam na garganta e têm um cheiro desagradável que causa quando falamos para emitir um mau hálito.

Cavidades e problemas de gengiva também são uma causa de mau hálito. É importante que tenhamos um check-up a cada seis meses com um especialista no caso de estarmos sofrendo com esses problemas em nossas dentaduras.

Outras fontes de halitose podem ser problemas estomacais que causam azia. Isso faz com que um cheiro desagradável saia de dentro que é expelido pela boca enquanto falamos. Também é aconselhável ir a um especialista nesses casos.

Remédios naturais para combater o mau hálito

Canela

A canela é excelente para eliminar o mau hálito, além de ser extremamente deliciosa.

Seu poder de combater a halitose decorre da adição de um óleo essencial conhecido como aldeído cínico. Este tem a capacidade de reduzir e remover baterias de nossas bocas.

Recomendamos ferver 1 colher (chá) de canela moída na água. Em seguida, deixe esfriar e use o suco para fazer lavagem bucal duas vezes ao dia.

Erva-doce

A erva-doce é outro remédio que tem propriedades antimicrobianas perfeitas para combater e eliminar as bactérias que causam halitose.

Recomendamos mastigar 1 colher (sopa) de erva-doce pela manhã ou fazer chá e beber três vezes por dia.

Cravo

Sabemos das excelentes propriedades antibacterianas que estas têm para destruir as bactérias que causam mau hálito.

A melhor maneira de usá-lo é mastigá-la várias vezes por dia por um período de tempo apropriado para acabar com a halitose.

Você também pode fazer um chá com 1 colher (chá) de ramos em uma xícara de água quente. A água resultante pode ser usada para beber ou gargarejar com ela pelo menos duas vezes ao dia.

Suco de limão

Como sempre, o limão é perfeito para quase todas as condições do nosso corpo.

Em caso de mau hálito, suas propriedades cítricas impedem o desenvolvimento de bactérias e também podem removê-las completamente da boca.

Recomendamos fazer um suco de limão com o suco e a água. Em seguida, enxágue a boca com esta preparação.

Com uma pitada de sal você pode melhorar a preparação desta preparação.