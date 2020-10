Os signos que podem ter uma vida amorosa movimentada no fim de semana

Alguns signos do zodíaco estão com sorte no amor e podem começar a ter a vida amorosa ainda mais movimentada a partir deste fim de semana. Confira quais são:

Áries

Você pode decidir manter a pose e deixar que o outro tome a iniciativa, mas se decidir dar o primeiro passo pode ter ótimos resultados nos relacionamentos amorosos, seja para o que for. Este momento pode ser repleto de conexão, paixão e prazer se você atingir o equilíbrio emocional e se distanciar dos desentendimentos.

Gêmeos

Ótimas oportunidades podem surgir e você deseja se aventurar! Tudo isso pode render momentos divertidos, repletos de conversas que aproximam e atitudes apaixonadas que trazem um novo ar para a relação. Não tenha medo de mostrar quem você realmente é!

Descubra mais sobre os signos do zodíaco

Câncer

Momento de muita sensualidade e atração. Sua atenção pode ser fisgada por alguém que o impressionará, apenas evite se sentir amedrontado; encontre o seu poder antes de focar apenas no do outro. É preciso ter atenção especial com atitudes irresponsáveis.

Virgem

Momento de muita sexualidade e poder de atração. A confiança o ajudará a aproveitar ainda mais as oportunidades que podem chegar. Os olhares estarão sobre você e isso também implica ter mais cuidado com o que diz ou revela, mas mesmo assim não deixe de se divertir!