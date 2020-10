5 novidades do app WhatsApp que serão liberadas em breve para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em novos recursos para os usuários da popular plataforma.

E algumas novidades serão liberadas muito em breve pelo app (Android e iOS). Confira os detalhes:

A plataforma trabalha em um novo recurso chamado ‘expiring media’. Quando o usuário enviar uma ‘mídia expirada’ (imagens, vídeos e GIFs), o arquivo desaparecerá do telefone do destinatário automaticamente, depois de visualizado.

Quando o recurso for habilitado, o usuário poderá tocar no novo botão para enviar a mídia com tempo limitado.

Justin Sullivan/Getty Images

Nova função

O aplicativo de mensagens lançou recentemente o recurso ‘media guidelines’ (termo em inglês). A novidade permite facilmente alinhar adesivos (stickes) e texto no momento de editar imagens, vídeos e GIFs.

Ainda em desenvolvimento, a função já consta em uma recente atualização beta para o sistema Android.

Super novidade

A nova função ‘modo de férias’ vai permitir interromper o desarquivamento de bate-papos silenciados/arquivados quando novas mensagens são compartilhadas.

Quando ativado, diferente do que ocorre atualmente, os ‘bate-papos arquivados’ continuarão no arquivados quando novas mensagens chegarem. Ainda em desenvolvimento.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Silêncio total

A plataforma habilitou o recurso chamado ‘always mute’ (sempre mudo – em tradução livre), uma nova opção que substitui “1 ano” ao silenciar um chat.

Com isso, o usuário poderá finalmente silenciar um bate-papo para sempre. A novidade é liberada em breve para os usuários.

Versão business

Os chats de empresas terão um único botão de chamada: quando tocado, é possível escolher o tipo de ligação.

Se a empresa configurou um catálogo, um atalho também será adicionado na barra de navegação. A melhoria será liberada futuramente.

