5 dicas para ensinar o cachorro a dormir sozinho

Todo mundo que já teve um filhote de cachorro em casa sabe que as primeiras noites são as mais difíceis, pois o cão estranha o ambiente e começa a choramingar sem parar.

E claro, o dono fica com o coração partido e leva o filhote para dormir em sua cama e o amiguinho peludo adora, e não quer sair mais.

De acordo com os veterinários, não há problema em dormir com o cachorro na cama quando filhote, mas não é adequado que quando adulto ele continue a dormir com os donos.

Seguem 5 dicas para ajudar a ensinar seu cachorro a dormir sozinho:

1 – Deve ser acostumado quando filhote

Não é fácil, mas é exatamente na fase de filhote que é mais fácil ensinar os cães a dormirem sozinhos. Como? Deixando-os se acostumarem às suas camas, mesmo que reclamem um pouco no começo

2 – Compre uma cama só para ele

Os cães podem dormir nos sofás, em cobertores ou nos tapetes, mas eles se sentirão mais confortáveis se tiverem sua própria cama, sempre no mesmo local, de preferência com alguma roupa velha do dono. Isso lhe dará mais confiança.

3 – Coloque os brinquedos do pet em sua cama

Outra coisa que ajudará o cãozinho a se sentir mais confortável em sua cama são seus brinquedos, bichinhos de pelúcia, mordedores. Isso fará com que ele se sinta mais feliz com seu espaço.

4 – Tenha firmeza

No início, por mais que você tente agradar seu cachorro, pode ser que ele insista em subir na sua cama na hora de dormir. Seja firme e não permita. É preciso desestimular o hábito.

5 – Cães são como crianças

Se ele continuar reclamando e você ceder, ele entenderá que precisa insistir para conseguir subir na cama e isso pode se tornar uma tortura que dura horas. Ignore suas tentativas até que ele desista.