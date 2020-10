3 tratamentos naturais com óleo de coco para revitalizar o cabelo

O óleo de coco é um dos produtos mais versáteis: pode ser usado como batom, removedor de maquiagem, condicionador de mão… Pois saiba que esse produto é extraordinário para o cabelo.

Segundo o portal Nueva Mujer, se você quer fios saudáveis, deve incorporá-lo em sua rotina de cuidados, porque é um elixir de hidratação e nutrição. Além disso, o óleo de coco é conhecido por suas propriedades revitalizadoras e nutritivas, que proporcionam brilho e maciez sem deixar os cabelos oleosos.

Leia também

Óleo de coco com vitamina E

Para este tratamento, você só precisa de 1 colher (sopa) de óleo de coco e 6 gotas de vitamina E.

Como usá-lo? Combine as gotas de vitamina E com óleo de coco, aqueça um pouco e esfregue com massagens circulares suaves por todo o couro cabeludo.

Em seguida, umedeça as pontas danificadas e cubra com um plástico. Deixe agir a noite toda e enxágue.

Óleo de coco com óleo essencial de árvore de chá

Você pode conseguir um penteado perfeito usando um pouco de óleo de coco com óleo essencial de árvore de chá para evitar frizz.

Basta misturar ambos os ingredientes. Em seguida, esfrege 1 colher (chá) da mistura nas palmas das mãos e faça massagens suaves por todo o cabelo.

Você não precisa enxaguar, a menos que pareça muito oleoso.

Óleo de coco com leite e salsinha

Adicione um punhado de salsa fresca e limpa, um pouco de leite e 3 colheres (sopa) de óleo de coco ao liquidificador.

Processe até que os ingredientes sejam incorporados e aplique no cabelo por 20 minutos.

Quando o tempo passar, retire com água morna. Repita uma vez por semana.