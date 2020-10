Projeto de estação de pesquisa subaquática é revelado

Proteus será o nome do enorme laboratório subaquático que está sendo projetado pelo mergulhador Fabien Cousteau e pelo empresário Yves Béhar.

O projeto será um laboratório de mais de 1,2 mil metros quadrados que deve ser instalado no fundo do mar na costa de Curaçao para os cientistas do mundo todo estudarem efeitos das mudanças climáticas na vida marinha.

A ideia é ser uma versão subaquática da Estação Espacial Internacional (ISS), onde cientistas, governos e o setor privado possam colaborar para o conhecimento coletivo.

A Proteus será uma estrutura de dois andares que ficará aterrada no fundo do oceano, com laboratórios, quartos e uma estufa subaquática para o cultivo de alimentos. (Com CNN)