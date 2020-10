Leite rosa: a bebida que viralizou e veio para destronar o café Dalgona

O leite rosa é a nova tendência das redes sociais e é bem possível que veio para destronar o café Dalgona, que fez tanto sucesso. A bebida é saudável e deliciosa.

Isso porque é feita com beterraba. Segundo o National Center for Biotechnology Information, a bateraba ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle por conta do seu alto teor glicêmico.

Ficou curioso para saber como fazer o café tendência das redes? Confira a receita.

Ingredientes

¼ xícara de água quente

1 colher de sopa de pó de beterraba

¾ xícara de leite não lácteo

Mel a gosto

Modo de preparo

Adicione a beterraba em pó em uma xicara de água quente para que dissolva completamente. Aqueça o leite no fogo baixo por no mínimo cinco minutos. Bata o leite para que tenha uma espuma densa. Coloque em uma xicara e adoce com mel.

