Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de outubro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de ter maior segurança para saber o que quer para o seu futuro. Basta evitar os dramas e tudo começa a se encaixar.

A chegada de um amor verdadeiro pode acontecer se você acreditar. Um novo amor do signo de Capricórnio ou Aquário é muito compatível com você. Seus números da sorte serão 20 e 33 e seu melhor dia é o domingo.

Evite discutir e tenha em mente que algumas pessoas só querem deixá-lo com raiva porque sentem. Neste final de semana você receberá boas notícias sobre seu trabalho. Uma questão jurídica é resolvida a seu favor.

Touro

Você finalmente resolverá as dificuldades que teve no passado. Momento de manter o foco no trabalho ou estudos. Este é um momento de acreditar e ter fé.

A sorte chega no domingo com os números 07 e 13. O convite para uma festa pode surgir, apenas tente controlar seu mau humor e se acalmar para não arrumar briga com ninguém.

Um amor do passado o procura e deseja voltar, mas é melhor fechar esse círculo e recomeçar com alguém mais compatível. Você vai a uma reunião de família no domingo.

Gêmeos

Sua energia positiva se intensificará. As relações amorosas fluem da melhor maneira e você consegue aquela oportunidade de trabalho que tanto deseja, apenas procure ser mais discreto com tudo o que vai fazer para não atrair energias ruins dos outros.

Evite se envolver em fofocas e tenha pensamentos positivos para atrair o melhor. Tenha cuidado com os problemas pulmonares e cuide melhor da saúde; deixe de fumar.

Seus números da sorte são 39 e 55. Você planeja uma viagem com seu parceiro para o próximo mês.

Câncer

Proteção e ajuda em questões econômicas. A transformação de tudo o que é negativo em positivo acontecerá. Se você passar por problemas e se sentir nervoso, confie no seu potencial de resolver as coisas e tenha fé, permanecendo positivo.

Momento de ficar de olho com as dívidas e não fazer compras desnecessárias. Você recebe um convite para este sábado e pode se divertir muito. Você conserta detalhes da sua casa e renova o ambiente.

Procure não brigar com o seu parceiro e se você vê que não está mais dando certo, é melhor dar um tempo. Você recebe dinheiro extra com os números 24 e 30 e seu melhor dia é o sábado, Pense antes de falar para não se arrepender.

Leão

Momento de pensar em tudo o que deseja alcançar para que seja atendido. Esta é uma fase forte e poderosa, portanto confie no seu potencial.

Você terá sorte com os números 01 e 27 e seus melhores dias são a sexta-feira e sábado. Você terá um fim de semana agitado para reorganizar seus sentimentos e deixar para trás aquele amor que não era para você. Chegou a hora de começar a conhecer novas pessoas.

O convidam para fazer uma viagem. Você faz limpezas e reorganiza tudo para que a boa energia flua. Tudo pode correr bem com a proposta de um novo negócio e a estabilidade econômica pode chegar por meio dele no futuro.

Virgem

A alegria e liberdade chegam à sua vida, então tente se concentrar nesta sexta-feira e ter bons pensamentos envolvendo suas relações e sorte. O verdadeiro amor e prosperidade serão atraídos.

Você deve se lembrar que mostrar seu progresso na vida nem sempre está ligado as conquistas materiais. A sorte chega neste sábado com os números 04 e 55. Dinheiro extra pode chegar.

Um novo amor dos signos de Áquario, Gêmeos ou Libra pode chegar e se mostrar muito compatível com você. Cuidado com os problemas de saúde e respeite as medidas de segurança contra o covid-19.

Libra

Proteção, uniões românticas prosperas e o afastamento de problemas financeiros começam a ser atraídos para a sua vida de forma muito especial se você se conectar e começar a ter mais autocuidado.

Você deve ter flores em sua casa para atrair as melhores energias. Serão três dias de muitas surpresas e a notícia de uma gravidez trará muita felicidade. Você resolve assuntos jurídicos.

Os solteiros encontrarão um amor de signo de Áries, Sagitário ou Leão que será muito compatível. Não gaste em excesso! É melhor começar a se exercitar para se sentir muito melhor. Seus números são 09 e 21 e seu melhor dia é a sexta-feira. Controle sua personalidade e pondere suas decisões.

Escorpião

Você é um grande comunicador e está sempre encarregado de conduzir as pessoas para o bem. Mentalize suas dificuldades em termos de trabalho e problemas emocionais, para começar a resolvê-las com paciência e amor a si mesmo.

No final de semana você estará com muita energia boa ao seu redor, apenas procure não falar sobre suas realizações e planos futuros para as pessoas erradas, pois isso pode atrair inveja. A sorte chega no sábado com os números 13 e 29.

Dinheiro extra pode chegar. Cuidado com o ciúme e pense que é melhor conversar com seu parceiro de forma construtiva. Você começa a cuidar melhor da saúde.

Sagitário

Momento de progredir em sua vida profissional e não deixar que nada abale as suas aspirações. As energias e a ajuda de pessoas especializadas o ajudam a sair de qualquer situação de doença física e mental, para ter uma nova fase positiva.

Este é o momento de celebrar um novo ciclo, seja com uma mudança na aparência ou em detalhes do seu lar. Em reuniões com seus amigos, tente se controlar com comida e álcool para não ter problemas no estômago ou ressaca moral.

Cuidado com as traições amorosas; é melhor acabar com aquele relacionamento amoroso que não traz felicidade e conhecer pessoas mais compatíveis. Você terá sorte no sábado com os números 16 e 39. Previna a gripe.

Capricórnio

Momento de proteção nos negócios ou no trabalho. O amarelo atrai toda a abundância e prosperidade para você. Tenha melhores hábitos para que as energias positivas se intensifiquem.

Seus números da sorte são 41 e 57 e o sábado é seu melhor dia. Você resolve assuntos de documentos pessoais e deve procurar aconselhamento. Uma viagem pode ser planejada.

Momento de fazer o bem e renovar suas energias. Alguém o procura para pedir conselhos. Não negligencie sua personalidade; tente mostrar quem você é sem medo.

Aquário

Alegrias e surpresas amorosas podem chegar. Vibre no amor e fique atento também ao o que você pode fazer para brilhar no seu futuro.

No final de semana você receberá convites. Cuide da sua saúde e não se descuide se sentir sintomas diferentes. Você terá sorte com os números 12 e 16 e a sorte sorrirá para você no domingo.

Um amor do passado pode procurar por você; feche este capítulo e conheça pessoas mais compatíveis. Uma oportunidade importante pode surgir no trabalho.

Peixes

Momento de ser forte e não jogar a toalha; você vai ganhar ainda mais forças para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho.

Não tenha medo de ser líder; principalmente nos negócios ou na política, apenas tente ser humilde em suas ações e você será recompensado.

A sorte e o poder de atração de coisas boas aumenta no domingo; faça seus pedidos. Um convite chega no sábado. Evite beber muito álcool. Seus números mágicos são 18 e 23. Evite contar mentiras ao seu parceiro; se não ama mais é melhor dar um tempo.