Dua Lipa reaparece com look que resume as principais tendências de outono

A cantora Dua Lipa apareceu caminhando pelas ruas de Nova York com seu namorado e com um look para lá de tendência. Ela conseguiu resumir em apenas um look as principais tendências de outono dos Estados Unidos.

Como a moda brasileira, ainda utiliza referenciais americanos para sua produção, é possível que estas tendências cheguem em terras brasileiras no próximo ano. Por isso, se você gosta de novidade de moda, amará conhecer algumas que poderão estar com tudo por aqui logo, logo.

Tendência 1: Moletom

A cantora utilizou uma das tendências de outono nos Estados Unidos que é o body moletom. Ele é decotado e tem sua parte de baixo recortada.

Tendência 2: Couro

O couro também é o queridinho das americanas e Dua Lipa decidiu incorporá-lo em sua calça estilo reta. Além disso, seus sapatos são envernizados em couro.



