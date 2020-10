Combinar estes alimentos vai ajudá-lo a ter cabelos saudáveis

Os alimentos que você come diariamente influenciam como seu corpo funciona, incluindo o cabelo. Assim como existem alimentos que arruinam a vida de cabelos (como álcool e gordura), há outros que realçam sua beleza. O portal Nueva Mujer apresenta três desses alimentos.

Embora não haja uma dieta clara para cabelos perfeitos, a pesquisa destaca que existem certos grupos de alimentos que não podem faltar em sua ingestão diária.

Por isso, a partir de agora, quando você for ao mercado, será necessário colocar no topo da sua lista de prioridades estes três alimentos que vão realçar a beleza dos seus fios:

Leia também

Proteínas

Proteínas (leite, carne, frango, ovos, grãos, peixes e frutos do mar) são essenciais para cabelos fortes e brilhantes. Isso porque esses alimentos produzem aminoácidos com os quais a queratina é criada, um elemento essencial no cabelo para parecer bonito, brilhante e macio.

Vegetais verdes

Vegetais verdes — como espinafre, repolhos, alface, aspargos, brócolis e acelga — estão cheios de nutrientes e vitaminas envolvidas na síntese de colágeno, elemento essencial para o brilho capilar.

Outro elemento que se destaca nesses vegetais é o ferro, um mineral essencial para o crescimento e força dos fios. A ingestão diária desses vegetais em suas preparações culinárias permitirá que você elimine a queda de cabelo e tenha cabelos mais fortes com melhor crescimento.

Cítricos

Frutas ricas em vitamina C promovem a absorção de ferro um elemento que lhe permitirá mostrar cabelos fortes e brilhantes.

No entanto, a alimentação equilibrada também deve ser acompanhada de certos hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a beleza do seu cabelo, como: