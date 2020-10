5 raças de cães misturadas com poodle

Os cães da raça poodle têm origem na França e Alemanha, mas rapidamente tomaram conta dos lares brasileiros.

E os motivos são bastante óbvios, são animais muito inteligentes, ativos e com muita personalidade, o que os tornam fiéis companheiros para seus cuidadores.

Além das cores e variação de porte (toy, anão, médio e grande), poucos sabem que essa raça foi muito misturada com outras, criando uma variedade de poodles híbridos.

Veja aqui 5 raças de poodles misturadas com outras raças:

1 – Goldendoodle

Reprodução

Como o próprio nome diz, e a mistura do Golden Retriver com o poodle, nada menos do que as duas raças consideradas mais inteligentes.

O resultado foi um cão dócil, altamente inteligente, treinado com sucesso para atuarem como cães-guia e cães de terapia.

2 – Yorkie Poo

Reprodução

A mistura do Yorkshire com o poodle toy foi um cão com as características do primeiro, mas a pelagem do segundo.

É um cão muito companheiro, carinhoso e cheio de energia, excelente companhia para crianças.

3 – Labradoodle

Reprodução

Imagine um cachorro do porte do labrador com os pelos macios do poodle.

O Labradoodle puxou muito ao temperamento amigável e companheiro do labrador, e a inteligência do poodle o fez muito útil como cão de terapia

4 – Cockpoo

Reprodução

É a mistura do cachorro Cocker spaniel com o poodle, mistura de raças que começou nos Estados Unidos.

É um cão muito dócil, companheiro e sua inteligência o torna um pet muito fácil de treinar

5 – Saint Berdoodle

Reprodução

Imagine o cruzamento de um São Bernardo, aquele enorme cão de salvamento em montanhas com um poodle. Foi o que ocorreu.

O resultado é um cachorro muito sensível e leal, além de extremamente amável, características do São Bernardo.