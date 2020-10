Suco de cebola e outros remédios naturais para parar a queda de cabelo

A queda de cabelo é muito mais comum do que você pensa. Embora ocorra principalmente em homens, também afeta as mulheres. É por isso que o portal Nueva Mujer apresenta alguns remédios naturais para ajudá-lo a parar a queda de cabelo.

O que causa queda de cabelo

Existem vários fatores que podem causar queda de cabelo. A genética é um elemento de peso. Se houve casos em nossa família de perda de cabelo, também podemos tender a sofrer com esse problema.

Outro elemento importante, mesmo que poucos de nós saibamos, é o estresse. Felizmente, tratamentos simples e uma mudança de atitude podem retardar a queda de cabelo.

A idade é outra causa importante, assim como o envelhecimento e o abuso de secadores e chapinhas. Além disso, muitos produtos que usamos para o embelezamento podem prejudicar os fios.

Remédios naturais que podemos usar

Suco de cebola

A cebola é um vegetal muito eficaz para resolver o problema da queda de cabelo, já que melhora a circulação sanguínea nos folículos capilares.

Recomendamos remover o suco de uma cebola e aplicá-lo na sua cabeça. Deixe agir por 30 minutos e depois lave o cabelo com seu shampoo e condicionador regulares.

Sugerimos repetir esse processo duas vezes por semana por um período de três meses.

Máscara de beterraba

A beterraba tem nutrientes que vão ajudá-lo a parar a queda de cabelo. É rica em proteínas, carboidratos, fósforo, cálcio, potássio e vitaminas B e C.

Tudo que você tem que fazer é ferver algumas folhas de beterraba e depois esmagá-las e misturá-las com um pouco de henna. Depois que temos a massa pronta, aplicamos em toda o nosso cabelo e deixamos agir por 20 minutos. Depois do tempo correspondente podemos remover com água fria.

Chá verde

Essa bebida que é muito boa para nos manter acordados, mas também ajuda a fortalecer o cabelo e ajuda no seu crescimento. O que recomendamos é fazer uma xícara e deixá-la fria. Então a usamos como um tônico. Você pode fazer esse tratamento duas ou três vezes por semana.

Azeite de oliva

Tudo o que temos que fazer é aplicar algumas gotas no cabelo. Faça massagens suaves entre 15 e 20 minutos todos os dias e mais cedo ou mais tarde, você notará que seu cabelo para de cair.