Receita diferentona: aprenda a fazer um mousse de abacate com 3 ingredientes

Você já deve ter feito abacate com leite ou até mesmo salada, mas o que acha de ir além e fazer um mousse de abacate? Isso mesmo. É possível usar ele para fazer um doce diferente e saudável.

É importante recordar que o abacate tem diversos benefícios para a saúde. De acordo com o site Viver Bem, do UOL, o alimento pode diminuir a pressão arterial, afastar o colesterol, fazer bem para o coração e muito mais.

Agora que você já sabe os benefícios do abacate, aprenda a fazer um mousse com a receita do canal da Fran Adorno.

Ingredientes

01 abacate grande

01 lata de leite condensado (ou caixinha)

01 limão espremido

Modo de preparo:

