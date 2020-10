Os signos repletos de intuição, mas que podem deixar a imaginação enganá-los

Alguns signos do zodíaco possuem uma intuição poderosa, mas que pode ser atrapalhada pela imaginação que cria histórias que nem sempre são reais. Eles podem apenas melhorar isso com o autoconhecimento e maior conexão consigo mesmo.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano consegue se conectar com o que está claro e com o que está oculto, como sentimentos e emoções pouco expressadas, o que o dá grande poder de intuição. Ele tem grande capacidade de sonhar, mas também de imaginar as coisas de forma melancólica, o que nem sempre o favorece e pode deixá-lo cair em devaneios pessimistas.

Escorpião

O escorpiano é profundo emocionalmente e tem o instinto de buscar a verdade. Isso faz com que ele seja observador e saiba como afinar sua intuição com perspicácia e inteligência. No entanto, quando deixa seus sentimentos controladores e obsessivos tomarem conta, pode acabar sendo desconfiado e criando cenários imaginários que assume como reais até que se prove o contrário.

Sagitário

Ao se conectar com as verdades da vida de forma nata e reunir diversas experiências, o sagitariano acumula grande força intuitiva. Além de sonhador, pode ser uma pessoa que procura e investiga, reunindo histórias, informações e teorias que nem sempre condizem com a realidade. Isso pode atrapalhar sua forma de guiar pela intuição.

Peixes

O pisciano é capaz de se conectar com muitos sentimentos ao seu redor e aquilo que não é visível aos olhos, o que o faz ter uma grande percepção. No entanto, ele também é sonhador e pode ter dificuldade para distinguir o que é verdadeiro e o que faz apenas parte do seu mundo fantasioso. Pode acabar enganando a si mesmo.