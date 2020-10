O país que está criando um protocolo de emergência para a chegada dos alienígenas

Se você acredita em alienígenas ou não, há quem de fato acredite. Há ainda um país que está criando um protocolo de emergência para a chegada dos alienígenas. Sim, pode parecer coisa de cinema, mas é verdade.

De acordo com o El País, no início de maio deste ano, o Ministério da Defesa do Japão anunciou que está criando um protocolo para promover ações das Forças Armadas em caso do encontro com objetos voadores não identificados.

O motivo

Ainda segunda a publicação, o que motivou a criação do protocolo foi a publicação de três vídeos mostrando supostos avistamentos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no final de abril.

"Já que o Departamento de Defesa divulgou esses vídeos, gostaria de ouvir a análise dos Estados Unidos sobre o assunto", disse o ministro da Defesa japonês, Taro Kono, durante sua entrevista coletiva.

Ele ainda comentou que o protocolo visa estabelecer linhas de ação para responder, registrar e relatar no caso do aparecimento de um OVNI. No entanto, ele garantiu que os pilotos japoneses não presenciaram nenhum evento suspeito até o momento.

