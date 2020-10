Não tem abridor? Este é o hack de cozinha que ajuda a abrir latas facilmente

Perdeu ou simplesmente não tem abridor ainda em casa e precisa abrir uma lata para preparar um prato? Um hack de cozinha anda circulando pelas redes sociais e promete ajuda a abrir latas facilmente sem abridor.

Você também pode se interessar em:

De acordo com o VIX Espanha, tudo o que você precisa para abrir uma lata sem o abridor é uma colher. Faça os mesmos movimentos do abridor com uma colher que o resultado é o mesmo.

Confira o vídeo:

LEIA TAMBÉM