Dicas simples para diminuir a celulite em seus braços e pernas

Se você quer se livrar da celulite nos braços e pernas, existem algumas dicas simples para ajudá-lo a conseguir isso. Segundo o portal Nueva Mujer, a celulite geralmente aparece devido à falta de exercício e ao consumo de produtos com alto teor de gordura. Saiba mais sobre o assunto:

Suco de gengibre, maçã e abacaxi

Ingredientes

1 fatia de abacaxi

1 pedaço de gengibre

1 maçã verde

1 folha de beterraba grande

1 xícara de água

Modo de preparação

Adicione todos os ingredientes ao liquidificador e misture até o suco ficar pronto. É importante que você o prepare e tome imediatamente para que os nutrientes não oxidem. Beba-o em jejum três vezes por semana.

Coma banana

Você pode comer uma banana diariamente como lanche, pois elas são benéficas para eliminar a celulite, pois contêm potássio e melhoram a circulação sanguínea.

Massagem anti-cefalólito

Também é vital que você tenha massagens anti-celulite que nada mais é do que realizar uma massagem em movimentos circulares com as mãos pressionando nas áreas onde a celulite é acumulada.

Evite consumir muito açúcar

O açúcar é convertido em gordura e ajuda o aparecimento da celulite. Por isso, evite comer alimentos com excesso de açúcar.

Andar

É importante que você ande, nade ou faça alguma atividade física. E por nada no mundo não faça nada, pois, se você fizer isso, a gordura vai se acumular nessas áreas e será difícil eliminá-las.

Consumir muita água

Recomenda-se consumir oito copos de água por dia e optar por sucos e frutas com pouco açúcar para eliminar toxinas.

Evite roupas apertadas

Embora você ache incrível, é importante evitar roupas muito apertadas, como calças ou shorts, pois elas retardam a circulação sanguínea, favorecendo a retenção de fluidos e, claro, a aparência da celulite.

Banho com água fria

A água fria ajuda a alcançar uma pele mais firme e suave, pois estimula a circulação sanguínea, livrando-se da celulite. Então tome banho em água fria dos tornozelos até as nádegas.