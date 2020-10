Demi Lovato mostra que o vestido blazer é perfeito para mulheres com curvas

Após muitos anos lutando contra suas curvas, Demi Lovato entrou em uma fase de aceitação do próprio corpo. A cantora teve um momento em sua vida que declarou que se vingava para não comer.

"Eu costumava me olhar no espelho se estava tendo um dia ruim com minha imagem corporal e dizer 'eu amo meu corpo, você é linda e maravilhosa'. Mas não acreditava. Não preciso mentir para mim mesma e dizer a mim mesma que tenho um corpo incrível. Tudo o que tenho que dizer é 'sou saudável'”, afirmou em entrevista ao Teen Vogue Summit.

Contudo, agora ela está poderosíssima e seus looks também. No último sábado (3), a cantora postou uma foto em seu Instagram com um vestido blazer verde perfeito e que é ideal para mulheres com curvas. O blazer apresenta um ombro acentuado que demostra elegância e estilo.

Confira o look da Demi Lovato:

