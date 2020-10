Cortes de cabelo ideais para mulheres de 30 anos

Se você está procurando um novo visual para receber os últimos meses do ano com uma aparência completamente renovada, você deve conhecer os novos estilos que serão tendência e ajudá-lo a aproveitar a textura do seu cabelo com a técnica certa para dar-lhe movimento.

Não importa se você está procurando um visual mais profissional ou mais moderno, pois as tendências desta temporada trazem consigo várias técnicas que podem se adaptar à personalidade e traços físicos de cada um.

Aqui estão os cortes de cabelo que mais favorecem as mulheres de 30 anos, e como usá-las de acordo com as necessidades do seu cabelo para obter o olhar que você quer.

Também é importante notar que qualquer um desses estilos pode ser acompanhado pelo seu efeito de cor preferido, pois isso ajudará você a iluminar as áreas mais próximas do seu rosto para dar dimensão e movimento ao seu cabelo.

Cortes de cabelo para mulheres com 30 anos ou mais

Corte bob na altura do queixo

Corte assimétrico

Corte longo com franja e camadas

Corte repicado

Corte reto