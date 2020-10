Aulas online: crianças cansadas e pais estressados

Depois de mais de seis meses em casa com aulas online, muitas crianças estão sem ânimo nem paciência para participar das aulas virtuais. E o estresse de fazer com que os filhos se dediquem ao ensino remoto também afeta os pais.

Andréa de Souza Silva, mãe de Laura, de 10 anos, diz que foi difícil a filha se adaptar ao ensino remoto, mesmo sendo ela estudiosa e participativa nas aulas. “Quando a gente percebeu, ela estava muito desanimada, sem vontade de fazer atividades ou assistir à aula. Essa foi nossa maior dificuldade”, comenta a mãe.

O pai, Sérgio de Menezes, disse que ele e a esposa tiveram que se adaptar às diversas demandas da casa, do trabalho e da filha. "Ficamos sobrecarregados para lidar com tudo, principalmente a Andréa que estava acompanhando as aulas com a Laura, eu com meu trabalho, com todo mundo em casa”, conta o pai.

Assim como Laura e seus pais, muitas outras famílias estão cansadas da rotina em casa, que no entanto ainda deve durar mais algum tempo. Embora as escolas comecem a reabrir suas portas, muitas manterão o ensino remoto até o fim do ano e especialistas falam até sobre a possibilidade de um ensino híbrido para o futuro. Esta semana, o Conselho Nacional de Educação autorizou que escolas da rede pública e particulares façam aulas remotas até o final de 2021, caso seja a opção decidida pela rede.

Diante desse cenário, educadores orientam que os pais procurem se adaptar à situação, mesmo que ainda estejam com dificuldades. Segundo especialistas, é importante persistir, pois o que é aprendido agora fará, sim, diferença no futuro. “Abandonar o ensino remoto significa não só o filho deixar de aprender, mas também perder parte do conteúdo que ele já aprendeu em outros momentos. Quando a criança fica muito tempo longe das atividades, o cérebro vai enfraquecendo as ligações que já foram feitas, explicam Taís Bento e Roberta Bento, fundadoras do SOS Educação e especialistas na relação Família-Escola.