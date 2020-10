8 batons que não podem faltar no seu kit de maquiagem

O isolamento social fez aumentar em 80% a busca por produtos de beleza. O campeão de vendas é o batom que foi responsável por um de cada três produtos vendidos na área de beleza no Brasil. Os dados são da agência Core Biz, especializada em marketing on-line para varejistas, sobre as vendas do primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para explicar o crescimento das vendas puxado pelo batom, o executivo Leonard Lauder, chairman da Estée Lauder, um gigante no setor de cosméticos nos Estados UNidos, criou um conceito que batizou de ‘Índice Batom’. Em 2001, ele verificou que, apesar da crise que os EUA passavam e da sociedade bastante devastada com o episódio das Torres Gêmeas, a venda de batons de sua empresa havia crescido vertiginosamente em comparação com os anos anteriores.

A explicação para toda esta teoria se dá porque o batom é um item relativamente barato (especialmente em comparação ao restante da prateleira de cosméticos e maquiagens) e que em períodos de dificuldade financeira as consumidoras dão preferência a produtos de menor preço, como batom, em vez de investir em bolsas e sapatos, mais caros.

Selecionamos 8 batons que estão entre os mais vendidos e desejados no site de comércio eletrônico da Amazon brasileira. Confira:

1. Batom Cacau Koloss





O batom cremoso Koloss oferece excelente cobertura e ótima durabilidade. Formulado com vitamina E, proporciona hidratação prolongada aos lábios. Possui várias cores para você escolher. Compre a unidade a partir de R$ 11,01.

2. Batom Matte Collection Marchetti





Batom com efeito matte. Item com longa duração e secagem rápida. Não resseca os lábios e tem fórmula de manteiga de cupuaçu. Compre a unidade a partir de R$ 15,36.

3. Batom Color Sensational Aperte O Play de Todas As Tribos Maybelline





Em Nude Acinzentado, o batom tem pigmentos para cores mais vivas e contém esferas de colágeno que garante toque sedoso, 8 horas de de hidratação e fator de proteção solar 15. Compre a unidade a partir de R$ 18,51.

4. Batom Ultra Cremoso Rosa Queimado Avon



Possui Fórmula com Vitamina E e óleo de Jojoba que hidratam os lábios e promovem uma sensação de lábios condicionados e macios, além de proporcionar cobertura uniforme e cores vivas e vibrantes. Lábios macios e hidratados com aparência mais saudável. Compre a unidade a partir de R$ 19,99.

5. Batom em Gel Revolution





Batom hidratante com protetor solar fator 15 que garante a proteção dos lábios à exposição aos raios do sol no dia a dia. Várias opções de cores. Compre a unidade a partir de R$ 27,99.

6. Batom Super Lustrous Wild Orchid Revlon





Textura suave e cremosa, que proporciona uma sensação tão agradável aos lábios. São várias opções de cores para lábios sempre irresistíveis. Compre a unidade a partir de R$ 40,09.

7. Batom Veludo Fosco À Prova D'água Vermelho Onewell





Batom metálico de alto brilho que ilumina os lábios e deixa os lábios mais brilhantes. O produto possui efeito à prova d'água, anti-óleo, batom com duração de brilho e pode manter uma maquiagem linda a noite toda. Compre a unidade a partir de R$ 41,99.

8. Hello Sailor by Lipstick Queen for Women





Em tom azul de blackberry transparente, este batom tem vitamina E pura e mantém os lábios ultra-hidratados. Os dentes também parecem mais brancos devido aos tons azuis. Compre a unidade a partir de R$ 133,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.