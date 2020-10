Você tem a dieta e o plano de exercício perfeitos para melhorar sua silhueta, mas está procurando uma alternativa que favoreça a eliminação da celulite — ou, pelo menos, que neutralize o aparecimento de novas manchas em sua pele. O portal Nueva Mujer apresenta uma receita de um suco de limão e gengibre para reduzir a celulite.

A celulite

A celulite é um problema que afeta milhões de mulheres em todo o mundo, pode ocorrer por fatores como alterações hormonais, genética, hábitos, circulação ou dieta, entre outros.

Definitivamente, para reduzir a celulite, é necessário adotar hábitos de vida que incluem se exercitar e ter uma dieta saudável.

O suco contra a celulite

Ingredientes

1 toranja

1 colher (chá) de gengibre

2 laranjas

folhas de manjericão

¼ de limão

Modo de preparo

Retire o suco das laranjas, coloque no liquidificador com o resto dos ingredientes, misture até formar um líquido homogêneo e beba duas vezes ao dia, um copo pela manhã e um copo antes do almoço.

Você pode ingerir por uma semana, parar por dois dias e continuar assim por um mês.