Prepare esta máscara de aveia e azeite em casa para diminuir as rugas ao redor dos olhos

Ter uma rotina de cuidado com a pele não só é benéfico para a saúde da da derme, mas é uma maneira de demonstrar amor próprio. Por essa razão, o portal Nueva Mujer ensina a preparar máscara de aveia e azeite de oliva para diminuir rugas ao redor dos olhos.

Leia também

Máscara de aveia e azeite de oliva para diminuir rugas ao redor dos olhos

Ingredientes

azeite de oliva

farinha de aveia

1 colher (sopa) mel

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de aveia e o azeite de oliva. Em seguida, adicione o mel. Misture bem até ficar homogêneo.

Aplique a máscara suavemente no rosto e no pescoço. Se você quiser um efeito mais esfoliante, você pode massagear um pouco. Deixe agir por cerca de 20 minutos e remova com água fria para fechar os poros.

Repita essa rotina uma vez por semana.

As propriedades da máscara

A farinha de aveia é útil para o bem-estar da pele já que tem um efeito de limpeza, pois absorve sujeira. Além disso, evita a desidratação. Também tem um efeito esfoliante, pois remove células mortas, de modo que controla acne e dá uma bela luminosidade na pele.

Por outro lado, o azeite de oliva traz múltiplos benefícios para a pele, já que sua capacidade hidratante não só o torna mais macio, flexível e radiante, mas também fornece vitaminas E e K, ideais contra radicais livres.

Da mesma forma, o azeite de oliva é um restaurador de pele incrível, então você pode usá-lo para diminuir cicatrizes e linhas finas leves.