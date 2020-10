Penteados simples que você pode fazer com uma faixa na cabeça

Se você sente que seu cabelo precisa de uma mudança urgente de estilo, então é o momento ideal para aprender novos penteados. E que melhor maneira de começar do que com os estilos super românticos e femininos que também combinam perfeitamente com seu acessório favorito?

Existem muitas maneiras de transformar sua aparência todos os dias sem ter que ir ao salão de beleza. Um deles é por meio de penteados simples, que, além de estarem na moda, ajudam você a ter uma aparência mais sofisticada e formal.

Você não precisa ser um especialista em beleza, pois esses estilos são muito fáceis de executar e podem ser feitos apenas com uma faixa de cabelo. Se você quiser dar uma incrementada, recomendamos adicionar outros acessórios, como broches e bandanas.

Leia mais

Penteados simples que você pode fazer com apenas uma faixa na cabeça

Coque baixo

Trança francesa

Com bandana

Rabo de cavalo com tiara

Bandana de trança