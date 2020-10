Os signos do zodíaco que sempre terão uma essência jovem

Alguns signos do zodíaco sempre manterão seu ar jovial e aspectos da sua personalidade que podem ser associados à juventude. Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de ser o primeiro em tudo o que faz. Ele se abre para a vida em muitas fases como quem deseja explorar com a curiosidade dos jovens. Essa essência permanece e ajuda que seu coração busque a aventura e entusiasmo como se sempre tivesse muito o que viver ainda.

Gêmeos

A sede de aprendizagem e o pouco interesse em controlar as emoções ou a vida em geral, fazem com que este signo permaneça com uma identidade jovial sempre. Ele até busca o crescimento, mas não se conforma e permanece atento a tudo o que mundo tem a oferecer. Este signo se arrisca nos altos e baixos sem medo.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Apesar de querer parecer mais sério e de envelhecer de forma elegante, o leonino sempre reservará um espaço muito especial para a diversão e alegria que se destaca em sua personalidade. Este signo gosta de manter a juventude por perto da forma que for possível.

Libra

O libriano pode sim assumir posturas e resolver problemas de adulto, mas dentro dele sempre existirá uma essência juvenil que pode motivar comportamentos ou traços infantis na personalidade. Ele valoriza a sorte e as surpresas que a vida pode entregar em todas as fases.