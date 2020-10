O truque de culinária que viralizou e ensina como melhorar o sabor do pepino

Você sabia que o pepino é super nutritivo? Além disso, segundo o site “Gooutside”, o vegetal ajuda a manter a pressão arterial sob controle, possibilita uma melhor digestão e ainda permite uma melhor hidratação.

Contudo, nem todo mundo gosta do sabor do pepino. Mas há como deixá-lo com um sabor melhor. Ao menos é que o indica um vídeo que viralizou no TikTok.

O perfil americano “Basically Perkfect” compartilhou uma dica para melhorar o sabor do pepino e conquistou mais de 180 mil curtidas e muitos comentários de agradecimento.

A influencer afirma que se você cortar a ponta do pepine e, em seguida, passar por alguns circularmente no tronco principal, o sabor ficará muito melhor. Além disso, é interessante repetir o processo do outro lado do vegetal.

