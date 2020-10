5 secadores de cabelo para garantir um belo penteado em casa

O uso excessivo ou com ar muito quente de secadores de cabelos pode prejudicar os fios e trazer alguns danos à fibra capilar. Mas não é necessário abdicar do seu uso para que os cabelos voltem a ser saudáveis.

O secador pode ser o principal aliado de muitas mulheres no dia a dia, seja para secar os fios antes de dormir, modelar as madeixas ou ajudar a finalizar a produção. Os especialistas recomendam o uso de protetores térmicos para manter a saúde e beleza dos fios ou a temperatura morna, menos nociva quando não se utiliza nenhum produto termoativado.

Selecionamos 5 modelos que estão entre os mais vendidos e desejados do site de comércio eletrônico da Amazon.

1. Secador de cabelo Compact Azul Philco 1200w Bivolt





Potência ideal para garantir o resultado perfeito em qualquer lugar que você vá. Tem o cabo dobrável e é ideal para levar em suas viagens, academias e clubes. Velocidade e temperatura que garantem um ajuste perfeito para todos os tipos de cabelo. Compre a partir de R$ 56,39.

2. Secador Maxis Travel Mondial Preto Vermelho





Ideal para seu dia a dia, ele garante performance profissional em sua casa. Também conta com sistema tourmaline ion, deixando seus cabelos mais macios e brilhantes; você ainda conta com o botão cool shot, que é um jato de ar frio, que melhora a fixação do seu penteado; e para dar liberdade de movimento durante o uso, possui cordão elétrico com quase 2 metros. Compre a partir de R$ 79,90.

3. Secador Tourmaline Preto Taiff 2000w 110v





Este modelo é um dos mais potentes e é o mais vendido em Secadores no site da Amazon. O secador Tourmaline Íon possui o exclusivo poder da turmalina. Esse mineral, quando aquecido, potencializa a ação dos milhões de íons negativos, diminuindo a eletricidade estática dos fios e deixando os cabelos mais saudáveis, macios e brilhantes. Compre a partir de R$ 299,90.

4. Secador de cabelo Parede Britânia 1500w 110v Branco





E que tal ter um secador fixo na parede, daqueles que se vê em hotéis chamados de antifurto. Este modelo é compacto e ao mesmo tempo potente com a vantagem de não precisar se preocupar mais de onde vai guardá-lo ou procurar por ele. Compre a partir de R$ 140,58.

5. Babyliss Secador Portofino 6600w 127v





Emite íons negativos que eliminam o frizz e fecha a cutícula do cabelo proporcionando muito mais brilho. Permite máximo rendimento de calor, penetrando o cabelo e tornando a secagem mais rápida, com menos danos. Possui o Poderoso Italian AC Motor de longa durabilidade com 6 níveis de temperaturas e velocidades, além da integração das tecnologias Ionic e Nano Titanium. Os efeitos dos Ions combinados à tecnologia Nano Titanium e tornam os cabelos mais macios, sem frizz e muito mais brilhantes. Compre a partir de R$ 459,90.

