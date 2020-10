10 utensílios essenciais para quem está com seu primeiro pet em casa

Se, de um lado, o medo de contágio da Covid-19 aumentou o número de animais abandonados – mesmo não havendo evidências de que se contaminem ou que sejam transmissores do vírus – de outro, o distanciamento social tem levado à adoção de um pet para driblar a solidão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Nas grandes cidades, a cada 5 habitantes há um cachorro, dos quais 10% estão abandonados.

Para quem vai ter seu primeiro pet é fundamental, além de determinar o tutor, preparar a casa para recebê-lo, seja com o de acordo de todos os membros da família até a compra dos utensílios certos para dar conforto ao animalzinho, garantir uma boa convivência e um ambiente agradável em casa.

A seguir, indicamos 10 utensílios mesclados para cães e gatos, os pets mais populares, para quem quer ter um novo membro da família. Confira:

1. Cabana 2×1 Cookie Cama para Cachorro e Gato Pet







Indicado para pet até 10 quilos. Medidas 45 cm de largura, 45 cm de comprimento e 45cm de altura. A cabana também vira uma confortável caminha, totalmente lavável, almofada removível e fundo impermeável. Compre a partir de R$ 119,90.

2. Caixa de Transporte Luxo Furacão Pet







A caixa de transporte não usa parafusos ou outros objetos perfurantes, é de fácil montagem, super-resistente, super higiênica porque é fácil de lavar, com abertura perfeita da porta para que não machuque seu pet na hora de colocá-lo ou tirá-lo. Tamanho pequeno, médio ou grande com várias cores disponíveis. Compre a partir de R$ 49,49.

3. Alimentador Automático Cães Gatos Pets Alexa Google App







Indicado para pets domésticos, de todas as raças. Controle total via app para Android e IOS. Comandos via Alexa e Google Assistente com conexão Wi-Fi. Super silencioso com capacidade de 3.7 litros e ajuste de quantidade e horário para alimentação. Compre a partir de R$ 789,90.

4. Bebedouro Inteligente Fresco Mini Plus Ekaza Pet







Filtragem Quad Alerta de substituição de filtro, lembrete de manutenção da bomba e alarme de nível baixo. Oferece água corrente sem parar e regula horários para dar aos pets hábitos alimentares saudáveis. Capacidade de água para até 2 litros e compatível com Alexa e Google Assistente. Compre a partir de R$ 323,66.

5. Luva Escova Tira Pelos Cães e Gatos Nano Magnética







Com esta luva mágica para os seus pets, você pode ficar tranquilo enquanto acaricia seu amigão e remove o excesso de pelos. Ao contrário das tradicionais escovas e luvas, com a luva magnética seu animal não se assustará ou tentará fugir. Compre a partir de R$ 34,80.

6. Casinha Caminha para pets barraquinha mdf preto







Esse moderno móvel, além de decorar sua casa, é uma ótima cama pet. Seu animalzinho de estimação vai adorar sua nova casa. É preciso estar atento a este produto, pois ele não acompanha o colchão. Compre a partir de R$ 202,80.

7. Banheiro Inteligente para Pets







Tamanho único: 45 x 60 x 24,5 cm quando montado. Acompanha: bandeja, bandeja base, 2,5 kg de substrato de argila queimada, mangueira de escoamento de 1,5 m de ½ e ponteira fixadora. Inclui manual de adaptação para o pet aprender a usá-lo. Compre a partir de R$ 459,00.

8. Descarga Automática para Banheiro de Cães e Gatos







Sistema autônomo de lavagem para seu Banheiro Weasy Cão ou Weasy Gato com entrada de água. Com sensor de presença, é necessário uma tomada próxima e um Weasy com entrada de água para utilizar o aparelho. Compre a partir de R$ 399,90.

9. Mangueira Pet Massageador Lava Fácil Banho Cães e Gatos







Combinação de mangueira pulverizadora, escova com cerdas e luva massageadora dando-lhe imensa facilidade na hora do banho no seu animal de estimação ou animais maiores. Compre a partir de R$ 30,00.

10. Arranhador Housey São Pet Marrom e Bege







A clássica casinha de arranhadores para gatos, com pilares revestidos em sisal, composta de rede e tubo com bolinha chocalho para o felino condicionar as suas garras e se divertir. Compre a partir de R$ 299,99.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

