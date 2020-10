Os signos do zodíaco que não amam à distância

Alguns signos do zodíaco tendem a não se dar bem com relacionamentos à distância, fazendo o possível para manter conexões mais próximas. Confira quais são:

Áries

O ariano gosta do contato humano e sabe que a distância pode ser algo positivo apenas por pouco tempo. Ele sabe o quanto a convivência e a paixão se aprofundam com o toque e com o fato de poder viver os momentos ruins ou bons de perto.

Touro

O taurino sabe que a distância pode atrapalhar a estabilidade e uma das suas maiores necessidades: a de tocar e estar contato mais profundo com as coisas. O contato físico é um dos seus maiores prazeres e disso nasce seu poder de sensualidade e atração.

Confira mais sobre signos do zodíaco e relacionamentos:

Leão

O leonino busca a proximidade física em suas relações, sendo uma pessoa que gosta de demonstrações e é estimulado pela convivência com paixão, afeto e troca de energia. A distância não o agrada por muito tempo e ele tende a se sentir limitado por ela.

Capricórnio

O capricorniano pode até achar um relacionamento à distância uma ideia aplicável no inicio, mas se isso se estender muito ele ficará preocupado. Este signo tradicional gosta de sentir que o relacionamento evolui e esperar pode ser difícil quando se deseja a proximidade ou algo mais sério.

Peixes

O pisciano gosta de se distanciar até mesmo do parceiro em alguns momentos, mas o relacionamento a distância deixará a desejar e pode motivar sua insegurança. Este signo gosta de dividir a vida com quem ama e pode acabar muito entristecido quando não pode sentir uma conexão real diariamente.