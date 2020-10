Os signos que podem passar por transformações, especialmente no amor

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco podem passar por reavaliações, desapegos e transformações no amor. Confira quais são:

Touro

Valores são transformados positivamente e você irá sentir bons resultados, especialmente na vida amorosa. Abra seu coração para viver os momentos felizes de corpo e alma, enxergando as novas oportunidades, pretendentes e relações que podem entregar ainda mais calor para a sua vida.

Gêmeos

Semana de avaliações no amor, mas isso pode ser muito positivo. Novas pessoas podem surgir ou relacionamentos alcançam um equilíbrio importante. Deixe fluir! É hora de diminuir o ritmo e evitar a ansiedade para que tudo seja mútuo e positivo. Laços são consolidados.

Libra

Momento em que o coração e a razão devem ser equilibrados para que os ajustes finalmente tragam harmonia e felicidade. Evite reagir de forma intensa aos dramas e seja mais realista para identificar o que prejudica. Transformações positivas acontecem, por mais que no inicio isso ainda não fique totalmente claro.

Capricórnio

Momento de se conectar com o que realmente é importante na sua vida e atrair pessoas que possuem convicções em comum. Lembre-se de se abrir a novas perspectivas e experiências, desapegando do passado que já não traz novas experiências. Abra as portas do sexto sentido!