O segredo para temperar bem a comida que os chefes de cozinha não vão te contar

O tempero é uma das etapas mais relevantes no momento de preparar um bom prato. No entanto, mesmo com diversas dicas de culinária, há algumas que não são compartilhadas por chefes, mas deveriam. Um dos segredos para temperar bem a comida, por exemplo, está no sal.

O portal especializado em culinária “Taste of Home” explica que “se você esperar até o final para adicionar sal, sua comida terá um sabor salgado em vez de temperado”. Diante disso, a dica que os chefes de cozinha não contam é que você deve colocar o sal enquanto cozinha.

“Quando estiver cortando a cebola, adicione uma pequena pitada de sal. Tempere a carne antes de cozinhá-la e adicione outra pitada minúscula depois de descascá-la. Ao final do tempo de cozimento, você criará um conjunto de camadas de sabores com nuances que farão com que sua comida se destaque”, explica a publicação.

