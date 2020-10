Os títulos Need for Speed: Payback e Vampyr são os jogos gratuitos para membros PS Plus de outubro. Como revelado pela Sony, os games chegam nesta terça-feira (6). Confira todos os detalhes:

Need for Speed: Payback

“Sobreviva a assaltos e roubos, participe de batalhas entre carros, cenas espetaculares e muito mais neste sucesso em quatro rodas”, revela a descrição.

“No paraíso fictício de Fortune Valley, escolha entre três personagens diferentes – cada um com suas habilidades únicas – customize seus veículos e explore um mundo aberto cheio de eventos enquanto busca vingança contra aqueles que o prejudicaram”.

Vampyr

“O desenvolvedor de Life is Strange, a DONTNOD Entertainment, o desafia a abraçar a escuridão neste RPG de ação em terceira pessoa que se passa em 1918, cheio de escolhas narrativas profundas. Jogue como um médico transformado em vampiro, vivendo em uma Londres dominada pela violência e pelo medo”, revela.

“Use suas habilidades sobrenaturais, além de armas mortais, para lutar contra as forças do mal e os caçadores de vampiros. Salve a população da cidade, ou se alimente delas para se tornar mais forte, mas ceder à sua sede de sangue pode ter consequências graves”.

Ainda de acordo com informações da Sony, ambos os jogos estarão disponíveis de terça, dia 6 de outubro até o dia 2 de novembro.

Com informações da Sony

